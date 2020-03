Aksjer straffet på grønn Oslo Børs etter at utbyttet ble borte

Det ble en urolig dag på Oslo Børs. Hovedindeksen var på det meste opp 3,74 prosent og på det laveste ned 1,31 prosent. Til slutt endte det med en oppgang på 0,94 prosent til 645,07 poeng på Oslo Børs. Hovedindeksen er nå ned 30,75 prosent hittil i år.

Det ble omsatt aksjer for 8,6 milliarder kroner.

Olje

Prisen på brentolje var ved børsens stengetid ned 0,40 prosent til 29,72 dollar pr. fat, mens WTI-oljen var opp 0,12 prosent til 28,65 dollar fatet.

Bloomberg melder at Saudi-Arabia vil øke oljeeksporten til rekordhøye 10 millioner fat pr. dag fra mai. Da Russland ikke gikk med på produksjonskuttet på sist Opec+-møte, svarte Saudi-Arabia å gå til priskrig.

Equinor steg tirsdag 4,45 prosent til 106,70 kroner, mens Aker BP gikk opp 1,37 prosent til 99,24 kroner.

Norwegian-opptur

Coronaviruset har gått svært hardt utover Norwegian. Flyselskapet har startet flåteparkeringen, og det er bare et tidsspørsmål før de siste flyene må på bakken. NTB kunne imidlertid i morges melde at statlig kjøp av aksjer i Norwegian kan komme på bordet som en løsning for å berge flyselskapet fra konkurs. Aksjen steg 21,97 prosent til 8,65 kroner.

Det ble en god dag for Telenor, som vil holde på utbytteplanene sine, ifølge DN. Aksjen steg 7,57 prosent til 142,75 kroner.

Yara steg 3,36 prosent til 301,20 kroner under høy omsetning.

SalMar og ATEA straffet

SalMar dropper utbyttet på 2,37 milliarder kroner for 2019 på grunn av coronaviruset, men presiserer at det ikke innebærer en endring av den generelle utbyttepolitikken.

På det høyeste i dag ble SalMar-aksjen omsatt for 426 kroner, men etter utbytte-meldingen falt aksjen og endte dagen ned 4,23 prosent til 382,40 kroner.

Store endringer i markedsforholdene gjør at også Atea trekker forslaget om utbytte for 2019.

IT-gigantens styre foreslo opprinnelig et utbytte på 6,50 kroner for 2019, fordelt på to utbetalinger på 3,25 kroner hver i mai og november 2020. Atea falt 8,73 prosent til 73,20 kroner.

Det ble også en dårlig dag for DNB, som falt 5,45 prosent til 98,66 kroner, aksjens laveste kurs siden august 2016.