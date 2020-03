Carnegie nedjusterer kursmålet på PGS-aksjen fra 17 til 3 kroner i en ny oppdatering. Holdanbefaling gjentas.

Carnegie peker på at oljeselskap hinter om kutt i letebudsjettene, og at det gjør det verre også for seismikkmarkedet, ifølge TDN Direkt.

Nyhetsbyrået melder også at Goldmacn Sachs har nedgradert PGS-aksjen til selg. Subsea 7 oppgraderes derimot til kjøp.