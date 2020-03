Rally på Wall Street

De ledende indeksen åpnet klart i grønt, før de snudde forsiktig ned. Stemningen har siden tatt seg opp igjen betydelig.

Etter drøyt tre timers handel er Dow Jones opp 5,12 prosent til 21.221,41 poeng. S&P 500 stiger 6,39 prosent til 2.537,94 poeng, mens Nasdaq Composites løftes med 6,65 prosent til 7.363,43 poeng.

Det er en etterlengtet oppgang, ettersom indeksene opplevde det største fallet siden 1987 i går som følge av frykten for coronaviruset og dets ringvirkninger. Finansminister Steven Mnuchin sa i dag at det jobbes med å sikre penger til amerikanere så fort som mulig på en pressekonferanse. Det er snakk om at nesten alle amerikanere skal motta en enkeltsum.

Sentralbanken med krisegrep

Tidligere i dag kom sentralbanken, som alt har gjort to raske, ekstraordinære rentekutt, med nye krisetiltak. Sentralbanken opplyste at den vil gjøre det lettere for selskaper å få kortsiktige lån.

Dette skal skje ved at sentralbanken kjøper opp verdipapirer kjent som «commercial paper», som utstedes av banker og andre store selskaper som trenger å dekke kortsiktige kostnader.

Trump klar med 850 milliarder

Amerikanske medier har også meldt at Donald Trump vil bruke 850 milliarder dollar på nye tiltak for å takle de økonomiske utfordringene. Blant annet skal flyselskapene få stor hjelp, mens inntektsskatten også skal kuttes, ifølge Washington Post.

Kongressen er i tillegg allerede i gang med å behandle en krisepakke på 100 milliarder dollar som skal dekke betalt sykefravær og arbeidsledighetstrygd til folk som rammes av krisen.

Trump fikk lenge kritikk for å dempe ned coronaviruset. De siste dagene har USA gjort store grep, blant annet er det innreiseforbud for europeere. Landet har også blitt mer og mer stengt ned.