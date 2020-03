Boeing-aksjen stuper etter nedgradering

Boeing-aksjen går motstrøms på Wall Street tirsdag. Mens Dow Jones er opp rundt tre prosent, er Boeing ned rundt ni prosent.

På det meste var aksjen ned rundt 23 prosent, og er nå på det laveste nivået på fem år.

Fallet skjer etter at kredittvurderingsbyrået Standard & Poor’s nedgratere flyprodusentens kredittvurdering fra A- til BBB, og forventer nå at selskapets frie kontantstrøm i 2020 vil være på minus 11 til 12 milliarder dollar. Det tidligere estimatet var på pluss to milliarder dollar, ifølge Reuters.

Estimatendringen skyldes blant annet økte kostnader knyttet til parkeringen av 737 MAX og utbruddet av coronaviruset.

Selskapet har bekreftet at det er i samtaler med Det hvite hus om finansiell hjelp, ifølge nyhetsbyrået.