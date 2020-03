Comeback på Wall Street

Det var bred oppgang på Wall Street tirsdag. Alle de tre toneangivende indeksene steg over fem prosent. Det skjer etter at Wall Street hadde en skrekkdag på mandag, med det største fallet siden 1987. Dow Jones endte da ned 13 prosent.

Oppgangen skjedde etter at både Det hvite hus og Federal Reserve lovet nye krisetiltak.

Finansminister Steven Mnuchin uttalte tirsdag at USA vurderer å gi nesten hver amerikaner en enkeltutbetaling for å hindre negative økonomiske effekter av coronaviruset.

- Presidenten har gitt en klar beskjed, han vil ha kontanter nå. Og da mener jeg nå, utbetalt innen to uker. Jeg vil ikke si et tall nå, men det kan bli større enn det som er skrevet i pressen, sa han.

Videre opplyste sentralbanken Federal Reserve at den vil gjøre det lettere for selskaper å få kortsiktige lån. Dette skal skje ved at sentralbanken kjøper opp verdipapirer kjent som «commercial paper», som utstedes av banker og andre store selskaper som trenger å dekke kortsiktige kostnader.

Ellers viste ferske tall tirsdag at den amerikanske industriproduksjonen var opp 0,6 prosent på månedsbasis i februar.

På forhånd var det ventet at industriproduksjonen skulle øke 0,4 prosent, ifølge Direkt Makro.

Dow Jones steg 5,20 prosent til 21.237,79.

27 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Vinneren ble Dow inc som steg hele 20,86 prosent.

Walmart steg 11,64 prosent etter at Oppenheimer oppgraderte aksjen fra «perform» til «outperform», ifølge CNBC. Oppenheimer mener retailgiganten vil møte guidingen, til tross for virusutbruddet.

McDonalds falt 0,90 prosent etter det ble klart at fastfoodkjeden vil stenge av spiseområdene, og kun tilby mat gjennom drive-thru, som følge av coronaviruset, ifølge CNBC.

Boeing falt 4,39 prosent etter at Standard & Poors nedgraderte flyprodusentens kredittvurdering fra A- til BBB.

Nasdag steg 6,23 prosent til 7.334,78.

Amazon steg 7,03 prosent etter at selskapet meldte det ville ansette 100.000 flere i USA, der netthandelen har skutt i været og ordrene strømmer inn fra millioner av amerikanere som er hjemme av virusfrykt.

Facebook steg 2,34 prosent, mens Netflix steg 7,0 prosent.

Tesla fortsatte fallet, og endte ned 3,34 prosent.

S&P 500 steg 5,99 prosent til 2.529,10.

Klesgiganten Nordstrom steg 9,02 prosent til tross for å ha trukket guidingen, og uttalt at det vil stenge alle butikkene i USA for å bekjempe spredningen av viruset.

Cruiserederiene Royal Caribbean og Carnival fortsatte nedturen, og falt 7,62 og 12,83 prosent.

VIX, eller fryktindeksen, falt 11,05 prosent til 73,55, noe som fortsatt er et rekordhøyt nivå.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen ned 4,16 prosent til 28,48 dollar per fat, mens WTI oljen er ned 5,83 prosent til 26,98 dollar per fat.

Den amerikanske 10-åringen passerte tirsdag ett prosent igjen. Ved børsslutt i USA er den opp hele 29 basispunkter til 1,03 prosent. 2-åringen er opp 13 basispunkter til 0,49 prosent, mens 30-åringen er opp 31 basispunkter til 1,63 prosent.

Gullprisen er opp 3,19 prosent til 1.533,90 dollar per unse.