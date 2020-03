dette vil påvirke oslo børs

Pilene for oljeprisen peker ned onsdag. Brent-oljen omsettes for 28,44 dollar fatet, ned 1,01 prosent, mens WTI-oljen faller 2,23 prosent til 26,35 dollar fatet.

Prisen på brentolje var ved børsens stengetid ned 0,40 prosent til 29,72 dollar pr. fat, mens WTI-oljen var opp 0,12 prosent til 28,65 dollar fatet.

Berntsen

«Nedgang i vente. Norwegian i fokus etter at SAS fikk statlig hjelp i går», skriver Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, i en oppdatering onsdag.

Han tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner ned 4,6 prosent, eller innenfor intervallet [-5,1, -4,2] prosent.

«Samtidig som store deler av verden nå stenges ned for å begrense smitteomfanget av Covid-19 viruset, lanserer «alle» land gigantiske stimulansepakker. USA intet unntak. Dette ga positive utslag på verdens børser tirsdag», skriver Berntsen.

«Når det er sagt, selskaper som har en forretningsmodell bygget på netthandel, deriblant Amazon, samt selskaper som jobber med å utvikle potensielle medisiner mot Covid-19, steg mest i gårsdagens handel», fortsetter han.

Krisemøte

Iraks oljeminister har bedt om et krisemøte mellom Opec og ikke-Opec-landene (Opec+) for å handle umiddelbart, slik at oljemarkedet kommer tilbake i balanse, skriver TDN Direkt.

Ifølge Reuters, som viser til et brev som er sendt til Opec tirsdag, ber Thamir Ghadhban Opec-generalsekretær Mohammad Barkindo om «snarlig å oppnå» et ekstraordinært møte for Opec+ for å «diskutere alle mulige måter å komme med seriøse og umiddelbare handlinger» for å rebalansere oljemarkedet og for å begrense den nåværende forverrede situasjonen, skriver nyhetsbyrået.

Ifølge Energy Intelligence skrev Thamer al-Ghadhban til Opec sist uke og ba om et ekstraordinært møte i den tekniske komiteen (JTC) samt overholdelseskomiteen (JMMC), skriver TDN Direkt.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,88 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,12 prosent.

Shanghai Composite i Kina er ned 0,11 prosent, og CSI 300 er foreløpig uendret. Hang Seng i Hongkong svekkes 1,44 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi 2,78 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned hele 6,43 prosent, mens Straits Times i Singapore derimot klatrer 0,91 prosent.

Wall street

Det var bred oppgang på Wall Street tirsdag. Alle de tre toneangivende indeksene steg over fem prosent. Da handelen i futures åpnet, pekte pilene imidlertid ned igjen.

Rett over midnatt norsk tid var S&P 500-futures ned 1,44 prosent, mens terminkontraktene på Dow Jones og Nasdaq var ned henholdsvis 1,55 og 1,56 prosent.

Dow Jones steg 5,20 prosent til 21.237,79. 27 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Nasdag steg 6,23 prosent til 7.334,78, mens S&P 500 steg 5,99 prosent til 2.529,10.

VIX, eller fryktindeksen, falt 11,05 prosent til 73,55, noe som fortsatt er et rekordhøyt nivå.

Den amerikanske 10-åringen passerte tirsdag ett prosent igjen. Ved børsslutt i USA var den opp hele 29 basispunkter til 1,03 prosent. 2-åringen var opp 13 basispunkter til 0,49 prosent, mens 30-åringen var opp 31 basispunkter til 1,63 prosent.

Gullprisen var opp 3,19 prosent til 1.533,90 dollar pr. unse.

Oslo Børs

Det ble en urolig dag på Oslo Børs tirsdag. Hovedindeksen var på det meste opp 3,74 prosent og på det laveste ned 1,31 prosent.

Til slutt endte det med en oppgang på 0,94 prosent til 645,07 poeng, og hovedindeksen er nå ned 30,75 prosent hittil i år.

Det ble omsatt aksjer for 8,6 milliarder kroner.

Dette skjer i dag

Makro:

Norge: Skatteregnskap januar, kl. 08.00

Japan: Handelsbalanse februar

ØMU: Handelsbalanse januar, kl. 11.00

ØMU: KPI februar, kl. 11.00

USA: Boligbygging februar, kl. 13.30

USA: KPI februar, kl. 13.30

Annet:

Avida Holding: Ekstraordinær generalforsamling, Avida Finans i Stockholm, kl. 09.00

Kitron: Drifts- og strategioppdatering, webcast kl. 10.00, tlf.konf.

SATS: Ekstraordinær generalforsamling, selskapets hovedkontor, kl. 13.00

Norge: SSB ukentlig lakseeksport, kl. 08.00

Norge: Vannmagasinstatistikk, kl. 13.00

USA: DOE ukentlige oljelagertall, kl. 15.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)