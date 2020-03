Iraks oljeminister har bedt om krisemøte

Iraks oljeminister har bedt om et krisemøte mellom Opec og ikke-Opec-landene (Opec+) for å handle umiddelbart, slik at oljemarkedet kommer tilbake i balanse, skriver TDN Direkt.

Ifølge Reuters, som viser til et brev som er sendt til Opec tirsdag, ber Thamir Ghadhban Opec-generalsekretær Mohammad Barkindo om «snarlig å oppnå» et ekstraordinært møte for Opec+ for å «diskutere alle mulige måter å komme med seriøse og umiddelbare handlinger» for å rebalansere oljemarkedet og for å begrense den nåværende forverrede situasjonen, skriver nyhetsbyrået.

Ifølge Energy Intelligence skrev Thamer al-Ghadhban til Opec sist uke og ba om et ekstraordinært møte i den tekniske komiteen (JTC) samt overholdelseskomiteen (JMMC), skriver TDN Direkt.

Pilene for oljeprisen peker ned onsdag morgen. Brent-oljen omsettes for 28,44 dollar fatet, ned 1,01 prosent, mens WTI-oljen faller 2,23 prosent til 26,35 dollar fatet.

Prisen på brentolje var ved børsens stengetid tirsdag ned 0,40 prosent til 29,72 dollar pr. fat, mens WTI-oljen var opp 0,12 prosent til 28,65 dollar fatet.