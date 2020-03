DNO kutter 2020-budsjettet med 300 millioner dollar

TAR GREP: – Vi demonstrerte vår motstandsdyktighet og fleksibilitet under den regionale geopolitiske uroen utløst av IS for rundt fem år siden, og vi kan trappe opp driften raskt når coronaviruset er tilbake i flasken, kommenterer Bijan Mossavar-Rahmani, styreleder i DNO. Foto: Iván Kverme