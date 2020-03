Bilaksjene får rundjuling på børs

Bilsalget stuper nå verden over som følge av coronaviruset. De to første ukene i februar gikk salget av nye biler ned med 92 prosent i Kina, det største markedet for biler, for eksempel.

Bilsalget i Europa falt i februar 7,2 prosent sammenlignet med februar i fjor, viser nye tall fra bransjeorganisasjonen Acea.

En rekke av de største bilselskapene som Tesla, BMW, Daimler, Fiat og Ford har stengt sine fabrikker for å beskytte sine ansatte mot smittefare.

Dette gjør at aksjene sliter kraftig børs. Hele Tesla sin enorme oppgang i starten av året er borte. På det høyeste i vinter hadde Tesla en kurs på 968,99 dollar. I førhandelen onsdag omsettes aksjen for 391 dollar, det laveste Tesla-aksjen har vært siden desember.

TILBAKE TIL START: Teslas enorme oppgang i vinter er blitt borte. Skjermdump: InFront

Ingen av de største bilselskapene kan vise til oppgang på børs i år. Ferrari (ned 14,6 prosent) og Toyota (ned 15,6 prosent) er sammen med Tesla (ned 5,9 prosent) aksjene som har klart seg best.

Renault er aksjen som har falt mest, ned 61,6 prosent på denne siden av nyttår.

Så ille har det gått med bilaksjene i løpet av 2020s drøye første to og en halv måned: