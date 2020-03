Ekstrem frykt på Wall Street - New York-børsen stuper

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 5,6 prosent og står i 6.923,83 poeng mens Dow Jones står i 19.975,79 poeng etter en nedgang på 5,9 prosent.

Ekstrem frykt

CNN presenterer en «frykt- og grådighetsindeks» som sier noe om hva som nå driver markedet. En indeks på 50 er – ikke uventet – midt på treet, mens 0 indikerer ekstrem frykt og 100 indikerer ekstrem grådighet.

Onsdag er indeksen på 5, hvilket indikerer ekstrem frykt. For en uke siden sto indeksen i 6 (ekstrem frykt) mens den for en måned siden sto i 55 (nøytral).

Frykt- og grådighetsindeksen baserer seg på følgende faktorer:

Markedsvolatilitet (VIX)

Forskjellen i volum på aksjer som stiger og faller

Markedsmomentum

Etterspørselen etter (søppel)obligasjoner

Forholdet mellom aksjenes topp- og bunnoteringer

Forholdet mellom kjøps- og salgsopsjoner

Forholdet mellom obligasjoner og aksjer

Myndighetene blar opp

«Samtidig som store deler av verden nå stenges ned for å begrense smitteomfanget av Covid-19 viruset, lanserer «alle» land gigantiske stimulansepakker. USA intet unntak. Dette ga positive utslag på verdens børser tirsdag», skriver Roger Berntsen i onsdagens rapport fra Nordnet.

Amerikanske myndigheter lanserte i går flere kraftige hjelpetiltak.

«De vil dele ut 1.000 dollar til alle innbyggere, samt gi kriselån til små bedrifter og sette opp et stabiliseringsfond. Pakken på 1.200 milliarder dollar kommer i tillegg til vedtak som allerede er vedtatt, slik som bedre sykelønnsordninger», skriver Nordea Markets i en rapport.

Meglerhuset regner med at det er sentralbanken som tar regningen for dette også ved å øke kjøpene av statsobligasjoner.