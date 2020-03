Deutsche Bank: USAs BNP vil falle 13 prosent

Deutsche Banks økonomer skriver i en oppdatering onsdag at de forventer at USAs BNP vil falle med 13 prosent i andre kvartal sammenlignet med samme kvartal i 2019. Det vil i så fall knuse BNP-fallet fra fjerde kvartal 2008 (i finanskrisen) som var på 8,4 prosent.

– Vi tror vi vil se det største BNP-fallet som er registrert noensinne, sier sjeføkonom Matthew Luzzetti i den tyske bankens USA-avdeling på Bloomberg TV.

Etter en rekyl på tirsdag, vil amerikanske børser åpne kraftig ned på onsdag. Europeiske børser var ned rundt 5 prosent. Airbus, Volkswagen og AXA falt mellom 12 og 18 prosent, og var dermed blant de største selskapene som tynget mest. Telekomoperatøren Orange var blant de få, store selskapene som steg i verdi – aksjekursen var opp 5 prosent.

Børsene faller til tross for at de penge- og finanspolitiske tiltakene blir større og større for hver dag som går. På torsdag var det Storbritannia som lanserte en stimulansepakke på 330 milliarder pund, der små bedrifter vil kunne låne opptil 25.000 pund hver i krisen.