Det er tøffe tider i bilbransjen. En rekke store selskap har stengt fabrikker. Deriblant Tesla.

Tesla-aksjen gikk voldsomt opp i starten av året, og ble på det høyeste handlet for 968,99 dollar. Den seneste måneden har aksjen derimot falt 51,24 prosent, og aksjen handles nå for under 390 dollar.

Nå oppgraderer Bank of America aksjen fra "underperform" til "neutral". Kursmålet løftes fra 370 til 500 dollar.