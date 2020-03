Hanekamb Invest AS, et selskap kontrollert av styreleder Martin Nes i SD Standard Drilling, har i dag kjøpt én million aksjer i selskapet. Ifølge en børsmelding skjedde det til en snittkurs på 0,74 kroner, hvilket betyr at han la 740.000 kroner på bordet.

Etter denne transaksjonen har Martin Nes og tilknyttede selskaper 8,3 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 1,45 prosent.