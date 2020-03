dette vil påvirke oslo børs

OBX-futures er torsdag morgen opp 0,6 prosent.

Brent-oljen omsettes for 26,36 dollar fatet, opp 5,95 prosent, mens WTI-oljen stiger 13,89 prosent til 23,20 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 25,97 dollar ved børsslutt onsdag.

Berntsen

«Oppgang i vente tross nedtur i USA i går. ECB i fokus», skriver analytiker i Nordnet Roger Berntsen i en fersk oppdatering.

Han tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner opp 2,6 prosent, eller innenfor intervallet [1,5, 3,7] prosent.

«Både aksjer, obligasjoner og gull falt på bred front i går, et fenomen som inntreffer svært sjeldent. Forrige gang var under finanskrisen i 2008/09. Når «alt» selges ender kapitalen opp i banken, eller i korte amerikanske rentepapirer. Dollaren steg naturligvis til nye høyder i går som en følge av disse prosessene», skriver Berntsen.

DNBs spådom

Analytikerne i DNB Markets tror på sin side Oslo Børs åpner ned 0,5 prosent torsdag, ifølge en melding på Twitter.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,87 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,18 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 1,48 prosent, og CSI 300 er ned 1,92 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 3,49 prosent.

I Sør-Korea går Kospi tilbake hele 8,30 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 3,44 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 4,91 prosent.

Wall Street

Alle de tre ledende indeksene på børsene i New York stupte videre onsdag. Fallet på Wall Street kom til tross for at amerikanske myndigheter ønsker å hjelpe økonomien.

Dow Jones stupte 6,3 prosent til 19.898,9 og er med det ned 30,3 prosent i år.

Seks av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg onsdag.

S&P 500 endte ned 5,18 prosent til 2.398,1. Det vil si at indeksen har falt 25,8 prosent hittil i år.

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 4,7 prosent til 6.989,8. Indeksen har dermed falt 22,1 prosent siden nyttår.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 0,7 prosent til 75,4, mens gullprisen var ned 2,1 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.494,0 dollar.

3-måneders rente falt 17,6 basispunkter til 0,010 prosent.

Renten på 2-åringen hadde en oppgang på 4,7 basispunkter til 0,540 prosent, mens 10-års renten steg 10,7 basispunkter til 1,189 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 11,8 basispunkter til 1,809 prosent.

Oslo Børs

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 1,1 prosent før den sluttet på 637,75 poeng.

Det ble omsatt aksjer for 8,1 milliarder kroner.

Dette skjer i dag

Makro:

Japan: KPI februar

Japan: Rentebeslutning, kl. 04.00

Sveits: Rentebeslutning, kl. 09.30

USA: Driftsbalanse 4. kv., kl. 13.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 13.30

USA: Philadelphia Fed-indeks mars, kl. 13.30

USA: Ledende indikator februar, kl. 15.00

Annet:

USA: DOE ukentlige gasslagertall, kl. 15.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)