Aamdal : «Cash is king»

«Nå er det likviditet som gjelder. Det ser i alle fall slik ut i markedene med kraftig fall i aktivaprisene», skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets i en fersk rapport.

I går falt S&P500 på ny, med 5,2 prosent, etter at handelen var blitt midlertidig stoppet for tredje gang i løpet av en uke på grunn av for stort fall. Men også sikre papirer, som amerikanske statsobligasjoner har ifølge seniorøkonomen blitt solgt unna på fallende kurser de siste dagene.

Reflekterer behovet

Siden onsdag morgen har renten på 10-åringen steget med 23 basispunkter. Børshandlede obligasjonsfond ute har de siste dagene hatt noen av sine største verdifall.

«Salget av slike sikre papirer reflekterer behov for mer likviditet», skriver Aamdal.

Han mener det kan skyldes at det har blitt vanskelig å rullere kortsiktige lån eller at bedrifter og fond ønsker mer likviditet tilgjengelig.

«Det hjelper heller ikke at mange land lanserer kraftige stimulansetiltak som skal finansieres med låneopptak. Sikre havner er ikke lenger så sikre», skriver seniorøkonomen.

Aamdal peker på at oppgangen i både korte og lange renter reflekterer strammere finansielle vilkår og bidrar til ytterligere tilstramming.

Han mener det er sannsynlig at det kommer flere tiltak.

«I USA er det stadig flere byer som innfører portforbud. I New York er dette under vurdering. Antall søkere til ledighetstrygd skyter i været. Med denne utviklingen er det grunn til å frykte videre fall i markedene over de neste dagene», skriver Aamdal.