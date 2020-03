Australia stenger og stimulerer økonomien

Australia stenger grensene for utlendinger og pumper rundt 100 milliarder dollar inn i økonomien på grunn av virussituasjonen, ifølge Reuters.

Landet har rundt 600 registrerte innlagte med coronavirus og seks personer er døde som følge av viruset. Smitteraten er økende og myndighetene er økende og myndighetene er svært bekymret over situasjonen.

Fra og med fredag kveld vil grensene stenge for alle som ikke er australske statsborgere uttalte Scott Morrison, statsminister i Australia, torsdag.

New Zealand innfører det samme innreiseforbudet for de uten statsborgerskap, men her vil det gjelde allerede fra torsdag kveld.

Australia gjør samtidig økonomiske grep og sentralbanken har allerede kuttet rentenivået og introdusert et program for kvantitative lettelser. Myndighetene har også lansert et økonomisk hjelpeprogram for små- og mellomstore bedrifter tilsvarende 15 milliarder dollar.