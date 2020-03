Analysesjef Ringholm: Krigsøkonomien kommer

«Krigsøkonomien kommer. De massive tiltak er på vei. I alle land. Og de må til. For nå opplever verden mye på en gang», skriver analysesjef Pål Ringholm i torsdagens rapport fra SpareBank 1 Markets.

De dårlige nyhetene står i kø.

Et tilbudssjokk, fulgt av et etterspørselssjokk, en oljepris på 20-tallet, fallende aksjekurser, formuer som krymper og et kredittsjokk som er under oppbygging.

Cash is king

Ifølge Ringholm er det bare en herre igjen i verden. Cash. Det er det alle søker i denne tiden vi nå er inne i med nedbygging av den finansielle giringen.

«For hvis vi ikke finner gode løsninger snart, må vi bare innse at vi må leve frem og tilbake med dette viruset i et år til. Kontanter er verdens mest verdifulle forsikring mot andre kvartal», avslutter Ringholm.

Torsdag morgen står hovedindeksen på Oslo Børs i 652,39 poeng, et fat Nordsjøolje omsettes for 26,37 dollar, en dollar koster 11,94 kroner mens en euro koster 12,93 kroner.