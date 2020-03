Oljeprisen henter seg markant inn

Oljeprisene henter seg markant inn og fortsetter fredag morgen oppgangen fra torsdag.

Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 29,45 dollar fatet, opp 3,44 prosent, mens WTI-oljen stiger 4,86 prosent til 27,17 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 26,47 dollar ved børsslutt torsdag.

For små tilbudskutt

Prisene hever seg etter rykter om at USA kommer til å blande seg i den pågående priskrigen mellom Saudi Arabia og Russland.

I tillegg vurderer myndighetene i Texas i USA å kutte råoljeproduksjonen for første gang på flere tiår, mens USA planlegger å kjøpe inn olje til sine strategiske reserver.

Godman Sachs skriver ifølge TDN Direkt at tiltakene, hvis de blir implementert, vil redusere tilbudet både globalt og i USA, noe som vil hjelpe til med å støtte prisene.

«Samtidig som at denne støtten kan vise seg å vare i andre halvår 2020, vil de medfølgende tilbudskuttene forbli for små for å utligne den nåværende reduksjonen på åtte millioner fat olje pr. dag i etterspørselen som følge av coronaviruset», skriver meglerhuset, ifølge Reuters.

Konstruktiv tiltak

Per Magnus Nysveen, sjefanalytiker i Rystad Energy, sier på sin side til nyhetsbyrået at å kjøpe olje til de strategiske reservene, er et svært konstruktiv tiltak for å hjelpe amerikanske produsenter å unngå en kollaps i kjølvannet av oljepriskrigen.

«Oljeprisene har holdt ut svært høy volatilitet i de siste to ukene og viser ingen tegn på å stabilisere seg akkurat nå», skriver OCBC-analytikere i et notat, ifølge TDN Direkt.