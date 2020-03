– Norges Bank sitt siste rentekutt er nok et tiltak som vil bidra til å hjelpe publikum få en bedre kjøpekraft. Men i den store sammenheng, er det bare en marginal bedring, kommenterer sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen til Finansavisen.

Fredag morgen satte Norges Bank ned styringsrenten med 0,75 prosentenheter til 0,25 prosent. Det ble besluttet på et ekstraordinært møte torsdag.

Det er rekordlavt i Norge.

Situasjonen forverret

Siden Norges Bank satte ned styringsrenten i forrige uke, har situasjonen i norsk økonomi forverret seg ytterligere.

Banken peker på at tiltakene for å begrense spredningen av coronaviruset gjør at en rekke virksomheter må stenge eller redusere aktiviteten.

«Mange arbeidstakere permitteres, og arbeidsledigheten har økt markert. Verdensøkonomien rammes i stadig sterkere grad, og oljeprisen har falt videre. Uroen i finansmarkedene har tiltatt, og høyere påslag i kreditt- og pengemarkedet gjør det dyrere for norske foretak å finansiere seg. Kronekursen har svekket seg kraftig», heter det i meldingen fra Norges Bank.

– Trenger to ting

Det bankene trenger nå, er to ting, mener Andreassen. Nemlig billige penger og løsslupne reguleringer.

– Billige langsiktige innlån, de såkalte F-lån. Det hjelper lite at foliorenten faller hvis ikke marginen mellom folio og bankens innlånskostnader kommer tilbake igjen til normale tider, sier sjeføkonomen, og fortsetter:

– Finanstilsynet spiller også en nøkkelrolle. Bankene må slippes fri. Både boliglånsforskriften og den motsykliske kapitalbuffer må løses opp i.

Og til slutt;

– Det blir ikke det siste kuttet, konstaterer Andreassen.

Vurderer fortløpende

Sist uke satte Norges Bank ned renten med 0,50 prosentenheter til én prosent. Siden den gang har situasjonen i norsk økonomi forverret seg.

Sentralbanken varsler at de vil vurdere nye tiltak fortløpende, og utelukker ikke å kutte renten ytterligere.