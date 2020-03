Nervøs stemning i Deutsche Bank

Bredt børsfall i Europa, massive kutt i styringsrentene, innreiseforbud og svikt i handelsbransjen. Det er noen av overskriftene som har preget nyhetsbildet den siste uken.

Nå går den tyske storbanken Deutsche Bank ut i årsrapporten og er for første gang dypt bekymret for situasjonen banken står ovenfor. De frykter at de finansielle målene vil bli enda vanskeligere å nå.

Banken skriver i rapporten at den vil bli vesentlig negativt påvirket av en langvarig nedtur i lokal, regional og global økonomisk tilstand.

Deutsche Bank har vært igjennom flere år med uro og store tap, men har i det siste tatt tak for å snu skuta. Nå frykter investorer at restruktureringen vil være i fare på grunn av den urolige økonomiske situasjonen.

Bankaksjen er opp 7,26 prosent i skrivende stund, men ned 15,17 prosent for året.