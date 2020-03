DEMPER NEDTUREN: Fredagens rentekutt fra Norges Bank vil ikke hindre en nedtur i norsk økonomi, men det vil dempe nedturen og det vil legge grunnlag for at det kan komme et oppsving den dagen vi får kontroll på virusspredningen. Spesielt husholdninger som har gjeld, vil komme lettere gjennom denne krisen, mener sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management. Foto: Are Haram