Coronabeskjed fra Vow

Vow, som leverer avfallshåndteringssystemer til cruisesektoren, skriver i en børsmelding fredag at virksomheten for det meste fortsetter uforstyrret.

Dette betyr ifølge selskapet at alle eksisterende nybyggprosjekter fortsetter med bare minimale justeringer i planene.

«Verftene ber om forsikringer om at våre leveranser pågår, og vi har bekreftet at forsyningskjeden fortsatt er intakt og at leveranser forberedes i henhold til plan», heter det.

Rekordstor ordrebok

Vows nåværende prosjekter og 2020-leveranser er alle for cruisenybygg planlagt å gå i drift i 2022 og senere.

– Vi forventer ikke bekreftelse på noen store nybyggkontrakter i dagens situasjon, men er glade for å se at nye ordrer blir lagt inn hos vår Aftersales-virksomhet. I løpet av de siste ukene har vi sett 16 nye ordrer bekreftet. Ordrereserven er på et rekordhøyt nivå, og vår finansielle stilling er sterk, sier toppsjef Henrik Badin i en kommentar.

Vow stiger 14,3 prosent til 14 kroner på Oslo Børs fredag formiddag.

Les mer her.