Banksjef: – Vi er mer solide enn noen gang

Under en investorkonferanse fredag fortalte administrerende direktør Tine Wollebekk i Norwegian Finans Holding at banken fokuserer på de tingene de kan kontrollere, som likviditet, kundeoppfølging, holde tjenestene operative, utbedre analyser og kredittmodeller.

Solid

– Vi er mer solide enn noen gang og har en ren kjernekapitaldekning betydelig høyere enn minstekravet, presiserer Wollebekk, ifølge TDN Direkt.

En rekke analytikere stilte spørsmål om kvaliteten på låneboken.

Ifølge TDN Direkt svarer Wollebekk at de benytter den samme kredittmodellen som tidligere, men at de har gjort tilpasninger slik at den reflekterer situasjonen vi nå står i.

Betalingsutsettelser

Wollebekk kunne fortelle at banken opplever noe økt forespørsel fra kundene om betalingsutsettelser, men hun er tydelig på at de økte henvendelsene ikke er noe mer enn det man kan forvente og at det er fullt håndterlig med nåværende ressurser.

På Oslo Børs omsettes aksjen for 36,18 kroner, opp 6,3 prosent. Det gir banken en markedsverdi på 6,75 milliarder kroner.