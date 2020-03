Rekyl på Europa-børsene

For andre dagen på rad ble det børsoppgang i Europa. Torsdag ettermiddag var den paneuropeiske indeksen Stoxx50 opp nær 4 prosent. Fredag ettermiddag steg den rundt 3,90 prosent. Tre av fem dager var børsene opp denne uken. Likevel ble det en svak ukentlig nedgang ettersom mandagens og onsdagens fall var langt sterkere enn de tre dagene med rekyl opp.

London-børsen var relativ svak med en oppgang på rundt 1,5 prosent. I Paris og Frankfurt var indeksene opp henholdsvis 4,4 og 3,9 prosent.

Rekylen på børsene kommer til tross for at viruset fortsetter å sprer seg, men nå er det i USA og andre land på det amerikanske kontinentet som viser eksponensiell vekst i antall smittetilfeller. I flere europeiske land ser man at de daglige, nye smittetilfeller er i ferd med å falle eller flate ut.

Denne ukens enorme støtte i form av krisepakker fra regjeringer og sentralbanker har også hatt en betydelig effekt på aksjemarkedene. I tillegg har flere børser nådd tekniske støttenivåer, deriblant dem amerikanske S&P 500-indeksen på rundt 2.350 poeng.