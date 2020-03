Aksjene stiger på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen lagt på seg 1,6 prosent og står i 7.265,91 poeng mens Dow Jones står i 20.184,17 poeng etter en oppgang på 0,5 prosent.

Aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets minner om at det har kommet en rekke tiltakspakker internasjonalt de seneste ukene for å motvirke effektene coronaviruset.

I et intervju med TDN Direkt sier han at markedene priser inn en veldig svak utvikling i andre kvartal, mens man i tredje og fjerde kvartal tror på en bedring.

«Rykter om at Trump vil gripe inn i den pågående oljepriskrigen, for å beskytte amerikansk oljeindustri, ga positive utslag i oljeprisen torsdag kveld. Når det er sagt, på kort sikt vil USA utnytte den billige oljen fra Saudi-Arabia til å fylle de amerikanske lagrene til randen», skriver Roger Berntsen i fredagens rapport fra Nordnet.