dette vil påvirke oslo børs

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs (OBX-indeksen) åpner ned 3,7 prosent, eller innenfor intervallet [-4,7, -2,8] prosent.

– De amerikanske politikerne klarte «mesterstykket» å ikke bli enige om en nødvendig økonomisk krisepakke på 2000 milliarder dollar søndag. Denne fadesen ga umiddelbare utslag i finansmarkedene. Børsutviklingen fredag var ei heller lystig.

– Når det ser sagt, i løpet av helgen har videokonferansegiganten Cisco gått i bresjen for at de store IT-selskapene, skal øke sine bidrag i «krigen» mot Covid-19, både med cash, egne produkter og teknologisk kompetanse. Det er naturlig at de fleste selskaper hvis økonomisk situasjon er sterk, vil øke sine bidrag fremover.

– Oljeprisen, målt i USD, steg markant fredag, for så å falle tilbake igjen mandag. Det er naturlig å anta at dette vil prege oljerelaterte aksjer i dag. Dollaren har styrket seg på nytt gjennom helgen, spesielt mot den norske kronen, noe som kan tenkes å dempe fallet i en rekke norske aksjer i dag, inkludert oljeselskapene.

– Equinor har for øvrig besluttet å stanse sitt tilbakekjøpsprogram gitt dagens situasjon. Listen over selskaper som velger å droppe/stanse utbyttene i disse tider øker for hver dag.

Asia

I Japan stiger Nikkei 2,21 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,96 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller derimot 2,53 prosent, og CSI 300 svekkes 2,96 prosent. Hang Seng i Hongkong er ned 4,37 prosent.

I Sør-Korea går Kospi tilbake 5,15 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 5,62 prosent, og Straits Times i Singapore svekkes 7,52 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 1,76 prosent til 28,49 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,48 prosent til 24,72 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 29,26 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Oslo Børs

Børsoppgang i USA og Asia, nytt rentekutt fra Norges Bank samt redningspakke til luftfarten var utgangspunktet da Oslo Børs åpnet fredag. Og hovedindeksen var tidlig opp rundt 5 prosent.

Utover dagen gikk det imidlertid langsomt tilbake, og i 15-tiden var hovedindeksen endatil i minus. Det endte imidlertid med en oppgang på 0,2 prosent til 668,77 poeng.

Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis ble på 10,2 milliarder kroner.