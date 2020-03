XXL permitterer 1.000 ansatte i Norge

XXL har besluttet å sende ut permitteringsvarsel til rundt 1.000 ansatte i Norge som følge av coronaviruset og en betydelig salgsnedgang. Sportskjeden har allerede startet forhandlinger i Finland om behovet for midlertidige permitteringer.

Fra før har XXL permittert rundt 200 ansatte i Østerrike, som følge av at myndighetene har tvunget sportskjeden til å stenge ned fem butikker.

Dramatisk kursfall

– Coronavirussituasjonen er en ekstraordinær situasjon med unntakstilstand verden over med mye usikkerhet. Selv om vi har stor tro på XXL og sportsbransjen generelt, må vi gjøre de nødvendige tiltak i denne situasjonen med høy volatilitet. Vi er svært imponert over hvordan våre ansatte har håndtert situasjonen med å begrense smitte. Forhåpentligvis vil viruset gå over i løpet av kort tid, sier konstituert konsernsjef Tolle Grøterud i XXL.

Mandag ble XXL-aksjen omsatt for 4,18 kroner etter et fall på 13,49 prosent. Hittil i år er aksjen ned 75 prosent.