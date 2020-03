Styret i Hennes & Mauritz opplyser mandag at de foreslår å droppe utbytte for 2019. Det var tidligere foreslått et utbytte på 9,75 svenske kroner pr. aksje, til sammen drøyt 16 milliarder.

Årsaken er coronaviruset. 3.441 av H&Ms 5.062 butikker er stengt, og etterspørselen har falt i butikkene som fortsatt holder åpent. Alle butikker i USA, Tyskland og Storbritannia er nå stengt.

H&M vil komme mer inn på de finansielle effektene for dette kvartalet da kvartalsrapporten er klar 3. april.