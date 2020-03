Rett ned på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,5 prosent og står i 6.846,33 poeng, mens Dow Jones står i 18.844,58 poeng etter en nedgang på 1,7 prosent. S&P 500 er ned 2,20 prosent til 2.254,30 poeng.

Nedgangen skjer selv om sentralbanken i USA, Fed, gjør flere tiltak for å komme best mulig gjennom coronakrisen. Etter de nye tiltakene så det ut at det gikk mot oppgang på Wall Street, men det endret seg da børsene åpnet.

Fed vil blant annet utvide flere låneprogrammer. Målsetningen ifølge pressemeldingen er at markedene, som har falt kraftig i år, skal virke mer effektivt. Nå vil det ikke lenger være noe begrensning på støttekjøp av verdipapirer. Det var tidligere planlagt kjøp tilsvarende 700 milliarder dollar.

Kongressen i USA jobber også med å bli enige om en tiltakspakke som har blitt rapportert å være verdt rundt 2.000 milliarder dollar.

«Viruset treffer USA med full styrket», skriver Nordea-analytiker Joachim Bernhardsen i mandagens rapport, og minner om at USA har ligget litt etter Europa i utbruddet av corona.

Antallet smittetilfeller økte ifølge Nordea med 30 prosent fra lørdag til søndag og samlet er 30.000 amerikanere nå rapportert smittet. Omkring halvparten finnes i New York.