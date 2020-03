Meglerhus: 15 kvalitetsaksjer du kan stjele nå

Børsene verden rundt har falt som følge av coronaviruset den siste tiden. Sentralbanker og regjeringer har prøvd å gjøre krisetiltak uten at bunnen virker å være nådd helt ennå, for mandag faller de fleste børser videre.

Analytikere i Jefferies har studert markedene og plukket ut 47 aksjer de mener er svært gunstig priset nå, ifølge MarketWatch.

Men de advarer om at det er for tidlig å si at bunnen er nådd og at hastigheten på de økonomiske konsekvensene nå er svært dramatisk. Ettersom smittetallene bare stiger og stiger, tror Jefferies at nedturen kan fortsette litt til.

Uansett forbereder Jefferies seg på bedre tider og de har funnet aksjer i flere ulike sektorer de mener er så billig at det er «som å stjele praktisk talt». Jefferis foretrekker aksjer som har robust balanse og sunn kontantstrøm.

Her er de 15 største selskapene blant de 47 som Jefferies anbefaler aksjer i, ifølge MarketWatch: