Ocean Yield med utbytteoppdatering

I en børsmelding mandag ettermiddag skriver Ocean Yield at selskapet forventer at utbyttet for første kvartal blir lavere enn tidligere guidet.

- Grunnet den ekstraordinære markedsvolatiliteten og det ukjente utfallet av den nåværende makro- og Covid19 situasjonen, forventes det at utbyttet for første kvartal blir lavere enn tidligere guidet, heter det.

Utbyttet vil bli bestemt av styret den 5. mai og blir publisert sammen med kvartalsrapporten.

Selskapet skriver videre at fokuset på utbyttebetalinger vil fortsette.

Ocean Yield har nå 68 av 72 fartøy på langsiktige kontrakter med 18 ulike motparter.