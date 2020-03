dette vil påvirke oslo børs

En rekke Asia-børser stiger kraftig tirsdag morgen, som respons på at Federal Reserve mandag meldte om støttekjøp av verdipapirer, inkludert selskapsobligasjoner, for et ubegrenset beløp.

Samtidig melder Kina at landet planlegger å åpne opp for normal aktivitet i Wuhan, byen der coronaviruset oppsto, 8. april.

Futures peker mot et solid rykk fra start også på europeiske børser, der britiske FTSE 100 ser ut til å stige rundt fire prosent fra start, dagen etter at statsminister Boris Johnson har stengt ned Storbritannia grunnet viruset.

Spår rekyl fra start

Her hjemme tror Nordnet-analytiker Roger Berntsen at Oslo Børs (OBX-indeksen) åpner opp 6,0 prosent, eller innenfor intervallet [5,3, 6,6] prosent.

«FEDs «ubegrensede» obligasjonsprogram ga positive utslag på børsene i Asia i natt. Det er naturlig å anta at denne stemningen vil videreføres til Europa-børsene i dag, iallfall i åpningsminuttene», blogger Berntsen.

«I tillegg håper investorene at alle de andre stimulansetiltakene som er igangsatt, både fra sentralbanker og myndigheter verden over vil få ønsket effekt lengre frem i tid», fortsetter analytikeren.

Fed-tiltakene bidrar til å at oljeprisene fortsetter den oppadgående trenden fra i går kveld.

Brent-oljen (mai-kontrakten) stiger 4,3 prosent til 28,18 dollar fatet hittil i dagens handel. Dette er opp 8,8 prosent fra stengetid i Oslo mandag, da kontrakten sto i 25,90 dollar fatet.

Oslo, New York i rødt

De samme tiltakene klarte derimot ikke å løfte Wall Street, der Dow Jones og S&P 500 falt rundt tre prosent.

– Selv om Feds handlinger er en enorm hjelp, er den eneste måten markedet vil finne varige bedringer når økonomien får lov til å komme tilbake til live, eller når det i det minste er en klar vei på hvordan det vil skje, skrev Paul Hickey i Bespoke Investment Group i et notat ifølge CNBC.

I Oslo falt hovedindeksen på Oslo Børs nesten fem prosent, tynget av oljeaksjene og spesielt Equinor med en nedtur på nesten syv prosent.

I Norwegian frykter markedet for om selskapet klarer å innfri de tøffe betingelsene for å utløse statens lånegarantier på tre milliarder kroner, og aksjen falt'16 prosent.

XXL falt nesten 15 prosent etter melding om stor salgsnedgang og 1.200 permitterte ansatte.

