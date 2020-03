De norske aksjene i USA og Canada

Nedgangen var bred på Wall Street mandag, til tross for at USAs sentralbank, Federal Reserve, meldte om støttekjøp av verdipapirer, inkludert selskapsobligasjoner, for et ubegrenset beløp.

«Selv om Feds handlinger er en enorm hjelp, er den eneste måten markedet vil finne varige bedringer når økonomien får lov til å komme tilbake til live, eller når det i det minste er en klar vei på hvordan det vil skje», skrev Paul Hickey i Bespoke Investment Group ifølge CNBC.

Investorene likte det ikke da Senatet, for andre gang på under 24 timer, ikke klarte å bli enige om en avtale som skal bekjempe de økonomiske konsekvensene av coronaviruset.

Tidligere mandag uttalte finansminister Steven Mnuchin til CNBC at en avtale var veldig nær.

Økonomisk rådgiver Larry Kudlow i Det hvite hus uttalte lørdag at redningspakken vil bli på over 2.000 milliarder dollar, tilsvarende rundt ti prosent av USAs BNP.

Trøim-oppgang

Av de norske aksjene på Wall Street merker vi oss at Tor Olav Trøims skadeskutte riggselskap, Borr Drilling, steg over 26 prosent målt i dollar og over 20 prosent sammenlignet med kursen aksjen sluttet på i Oslo i går.