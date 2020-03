Sjefene i Kværner kutter lønnen

Kværners konsernledelse har bestemt at deres egen fastlønn skal reduseres med fem prosent fra 1. april og ut 2020, opplyses det i en melding.

«Kværners konsernsjef Karl-Petter Løken ba forrige uke om å få redusert sin egen lønn. I tillegg har konsernsjefen og hele konsernledelsen også blitt enige om at programmet for deres variable lønn for 2020 blir kansellert», heter det.

Totalt betyr dette ifølge meldingen at hver av lederne reduserer opptjeningen med over 40 prosent i 2020, sammenliknet med 2019.

Permitterer

Selskapet har også midlertidig permittert cirka 30 ansatte, og regner med å øke dette antallet de kommende ukene.

– Den globale situasjonen er ekstraordinær. Jeg tror at alle vi i Kværner, på alle nivåer, nå ønsker å bidra til å holde Kværner robust og klar til å utføre prosjekter og sikre jobber etter denne krisen, sier Løken i en kommentar.