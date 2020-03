Retailinvestor solgte alt  - nå tror han på denne sektoren

Er coronakrisen «a blip in the curve»? Og skal man nå benytte børsfall som en anledning til å kjøpe aksjer?

– Nei, mener Magnus Lysell.

For stor usikkerhet

Forrige uke skrev han et blogginnlegg om nettopp dette, og utdyper videre til Finansavisen:

– Ser man på tidligere kriser eller «blips in the curve» har sentralbankene steppet inn - og gjort intervensjoner i markedet, og da har de finansielle markedene gått tilbake ganske raskt, sier Lysell, mens han gestikulerer stigning, før han fortsetter;

– I dette tilfellet er det for stor usikkerhet til at det kommer til å hjelpe. Det er hvert fall det jeg argumenterer for.

Med andre ord er det kanskje for tidlig å kjøpe aksjer igjen.

Lysell tror imidlertid at med engang man får en viss kontroll på virusspredningen av corona, eller i det minste troen på at myndighetene vil få viruset under kontroll, vil markedene begynne å stige igjen.

Solgte alt

– Hva gjør du selv akkurat nå?

– Jeg begynte å lese meg opp på corona allerede for et par måneder siden, og for én måned siden begynte jeg å følge utviklingen i Kina og spredningen til Italia. Da handlet jeg selv ganske raskt og solgte stort sett alt, forteller Lysell, som siden det har forsøkt å analysere markedet vi nå står overfor.

– Jeg satt mest på kontanter en stund, og så har jeg kjøpt litt gull og gullgruver, nettopp fordi det er regnet som «trygge havner» i et lengre perspektiv.

Hjemmeunderholdning

Han - som mange andre, mener at hele den vestlige verden vil stå overfor en ny hverdag med endret forbrukeratferd- under og etter corona.

– Vi kommer alle til å sitte hjemme en god stund fremover, og da er det sektorer innen «home entertainment» (journ.anm: hjemmeunderholdning), som for eksempel vil være veldig attraktive, sier Lysell.

Han forteller at han har flere ideer til nye blogginnlegg.

– Jeg skulle vil se på det lengre perspektivet, bidra til litt optimisme i disse mørke tidene. Jeg er selv ganske optimistisk på lengre sikt. Jeg tror dette komme til å føre med seg mange bra saker - også for samfunnet i det store perspektivet, avslutter Lysell.

