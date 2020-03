Rally på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen lagt på seg 5,2 prosent og står i 7.216,02 poeng mens Dow Jones står i 19.716,79 poeng etter en oppgang på 6,1 prosent.

Mandag innførte den amerikanske sentralbanken (Fed) større kvantitative lettelsesprogram for å støtte kredittmarkedene. Det ble gjort for å stabilisere et urolig finansmarked og for å dempe de ekstreme økonomiske effektene av tiltakene mot viruspandemien.

Nyheten var ikke nok til å forhindre en bred nedgang på Wall Street mandag. Dow Jones falt 3,0 prosent, Nasdaq opplevde en nedgang på 0,3 prosent mens S&P 500 falt 2,9 prosent.

Tirsdag annonserte den amerikanske sentralbanken (Fed) nye tiltak for å øke likviditeten i lånemarkedene, melder Reuters.