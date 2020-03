Børsvinner får millioner i støtte

SoftOx Solutions opplyser at det har fått bevilget 2,4 millioner kroner i støtte til et dokorgradstipend av Norges Forskningsråd.

Selskapet jobber med nye produktformuleringer og produksjonsmetoder.

«Vi skal i det forestående arbeidet studere effekten av SoftOx-teknologien innenfor ulike bruksområder. Doktorgradsarbeidet vil være viktig for utvikling av neste generasjon hånddesinfeksjonsmidler og fremtidens sårbehandling», sier professor Pål Rongved, ved Farmasøytisk Institutt, UiO.

SofOx Solutions er blant aksjene som har gått best på Oslo Børs i år. Den har steget nesten 67 prosent.

SoftOx Solutions opplyste sist fredag at selskapet har startet testproduksjon av sitt nye hånddesinfeksjonsmiddel, og at de første leveransene kan finne sted i løpet av to uker.