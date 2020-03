Goldman Sachs: Kjøp gull nå

Goldman Sachs tror det er lurt å investere i gull nå. Meglerhuset tror tiltakene til den amerikanske sentralbanken, Fed, vil gjøre at investorer søker i retning av «trygge havner», og at dette vil drive prisen opp.

– På tide å kjøpe gull nå, skrev Jeffrey Currie, forskningssjef i Goldman Sachs, til kunder mandag kveld, ifølge flere medier.

Mandag innførte Fed større kvantitative lettelsesprogram for å støtte kredittmarkedene. Det ble gjort for å stabilisere et urolig finansmarked og for å dempe de ekstreme økonomiske effektene av tiltakene mot viruspandemien. Det ventes også på en stor krisepakke fra den amerikanske regjeringen.

Gullprisen er nå 1.595 dollar pr. unse, opp fra 1.398 dollar pr. unse søndag.