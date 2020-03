Fest for bank og olje på Oslo Børs

Det ble en svært god dag for så å si alle seksjoner på Oslo Børs, som har falt tungt på grunn av coronakrisen. Hovedindeksen steg 5,61 prosent til 671,59 poeng. Det ble omsatt aksjer for 6,5 milliarder kroner.

Store deler av den økonomiske aktiviteten har stoppet opp i Norge som ellers i store deler av Europa og verden for å begrense smittefaren. Regjeringen viderefører strenge tiltak frem til over påske.

Opptur for oljeaksjer

Oljeprisen steg 2-3 prosent tidligere tirsdag drevet av nye tiltak fra den amerikanske sentralbanken, men oppgangen avtok utover ettermiddagen.

Ved børsens stengetid ble et fat brentolje omsatt for 27,65 dollar, opp 0,22 prosent for dagen. WTI-oljen var ned 1,26 prosent til 23,41 dollar.

Oljeprisen har falt stygt i vinter som følge av coronaviruset og priskrig mellom Saudi-Arabia og Russland. Det er ventet å bli for stort tilbud av olje fremover, og de fleste meglerhus tror ikke på en snarlig opptur i oljeprisen, ettersom det ikke virker som at nasjoner er villige til å bli enige om kutt foreløpig.

Equinor steg uansett hele 9,88 prosent til 114,55 kroner, mens Aker BP var opp 17,13 prosent til 118,95 kroner.

Banken jublet

Høyt på vinnerlisten tirsdag var Pareto Bank. Aksjen steg 29,35 prosent til 26 kroner uten særlig nyheter. Det ble kjent at tidligere verdensmester i sykling, Thor Hushovd, har bladd opp for 500.000 aksjer i banken.

Det ble en god dag også for Komplett Bank. Aksjen klatret 30,93 prosent til 4 kroner

DNB steg 5,47 prosent til 107,05 kroner. Høyt opp på vinnerlisten kom også Bank Norwegian, som hoppet opp 17,66 prosent til 40,90 kroner.

Støtte

SoftOx Solutions er aksjen som har gått best på Oslo Børs i år, opp 76,5 prosent drøyt. Aksjen smalt opp nye 13,92 prosent til 54 kroner, etter å ha fått bevilget 2,4 millioner kroner i støtte til et dokorgradstipend av Norges Forskningsråd.

Øverst på vinnerlisten var IDEX Biometrics som kunne vise til en oppgang på 46,54 prosent til 0,61 kroner.

På en kort taperliste falt ICE 10,97 prosent til 13,80 kroner, mens Bakkafrost gikk ned 1,61 prosent til 521 kroner.