Goldman Sachs: slik kan du finne bunnen i markedet

Ifølge Barron's mener ikke Goldman Sachs at man finner bunnen på børsene ved å se på hvor mye sentralbankene rundt i verden spytter inn i økonomien.

Goldman Sachs mener man skal følge med på smittetallene i verden, for å se når aksjemarkedet kan være på bunn. Ifølge meglerhuset vil et fall eller stabilisering i nye smittetilfeller i USA eller Europa være et signal på at bunnen kan være nådd. I tillegg mener banken at det må være tydelig hvordan coronavirus-pandemien påvirker økonomien.

«Et midlertidig hopp kan skje når som helst, gitt den nesten daglige politiske støtten. Likevel er ikke betingelsene for en bunn i markedet oppfylt enda», sier Goldman Sachs ifølge Barron's.

Federal Reserve med redningspakke

Tidligere i mars kom Federal Reserve, sentralbanken i USA, med redningspakke. I første omgang skal blant annet New York Fed utvide kjøpene av flere finansielle instrumenter.

Videre skal New York Fed tilføre markedene ytterligere 500 milliarder dollar i likviditet, tilsvarende rundt 5.000 milliarder norske kroner. I alt kan redningspakken beløpe seg til godt over 1 trillion dollar.