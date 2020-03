Disse aksjene satser hedgefondforvaltere på

Sjef for hedgefond i Pershing Square, Bill Ackman, sier til Bloomberg at han har benyttet børsfallet de to siste ukene til å fylle opp med aksjer for 2,5 milliarder dollar. I norske kroner tilsvarer det 27,8 milliarder.

Han har blant annet kjøpt aksjer i Warren Buffetts Berkshire Hathaway, Lowe, hotellkjeden Hilton Worldwide og Starbucks

«Vi har aldri vært så bullish før. Vi tenker kun langsiktig nå. Vi sitter ikke short, du vet, satser på hele landet», sa Ackman til Bloomberg.

Han poengterer også at Hilton-aksjen på 60 dollar er et røverkjøp, da aksjen tidligere ble omsatt for 120 dollar.

Ifølge Investor's Business Daily kjøper David Tepper i Appaloosa Management's også aksjer mens børsene faller. Tepper satser på Amazon, Alphabet (Google), Micron Technology og Alibaba.