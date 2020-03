«Flere ganger de siste årene har vi observert hvordan markedene kan ha en tendens til å overse dårlige nyheter om faktisk økonomisk aktivitet, og heller la seg begeistre over utsiktene til økonomiske stimulanser fra myndighetene. Gårsdagen var nok det beste eksempelet hittil i historien på akkurat det», skriver Borgen Gjerde i DNBs morgenrapport.

Innkjøpssjefsindekser (PMI) i eurosonen viste det største fallet i økonomisk aktivitet siden data ble samlet. Også i USA og Storbritannia falt PMI. Det skyldes at store deler av den økonomiske aktiviteten er stengt i de fleste land som følge av coronaviruset.

I Norge er arbeidsledigheten nå 10,4 prosent, det høyeste siden andre verdenskrig, på grunn av permitteringer.

Investorene i USA venter på at politikerne i landet skal bli enige om en krisepakke. Avtalen kom ikke på plass i går, men signaler om at den nærmet seg fra Nancy Pelosi, majoritetslederen i Representantenes hus, og Mitch McConnel, majoritetsleder i Senatet, løftet de amerikanske børsene med rundt 10 prosent. I morges rapporterer flere amerikanske medier at krisepakken er klar på 2.000 milliarder dollar.

«Til tross for oppgangen i går, og til tross for nyhetene de siste dagene om massive hjelpetiltak fra både myndigheter og sentralbanker, så er det nok litt for tidlig å rope «all clear» for markedene. Coronoakrisen skiller seg fra andre økonomiske kriser på mange måter, og uforutsigbarheten er en av dem», skriver Borgen Gjerde.

I Norge fortsetter man med strenge tiltak til over påske for å stoppe viruset. Det samme gjelder flere andre land. Hvor lenge dette varer vil vare er ikke sikkert, og gjør at Borgen Gjerde er forsiktig med å spå fremtiden.

