DNB Markets skeptiske til Schibsted

Etter børsens stengetid i går varslet Schibsted at selskapet foreslår å avlyse utbetalingen av det tidligere foreslåtte utbyttet på to kroner per aksje.

Forslaget henger selvsagt sammen med usikkerheten forårsaket av utbruddet av coronaviruset.

«Videre er selskapet i den situasjonen at mens trafikken inn på nyhetssidene har nådd rekordnivåer opplever de at annonsører kansellerer eller i første omgang utsetter planlagte markedsføringskampanjer», påpeker DNB Markets i sin aksjerapport tirsdag.

«Selskapet har ikke oppgitt mer konkret hva dette vil kunne innebære for tallene, men hvis vi ser på utviklingen under finanskrisen, falt annonseinntektene den gang ned rundt 12-17 prosent på årsbasis i Norge og Sverige», heter det videre.

DNB-analytikernes EBITDA-estimat for 2020 ligger rundt 15 prosent under forventningene reflektert i konsensus, men meglerhuset venter at konsensus vil komme ned fremover.

Schibsted A stiger 2,7 prosent til 193,50 kroner i tidlig handel på Oslo Børs onsdag. DNB Markets har før eventuelle justeringer en hold-anbefaling med kursmål 200 kroner.