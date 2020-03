Spetalen selger nye aksjer i Pareto Bank

Finansavisen skrev tirsdag om Spetalens nedsalg i Pareto Bank og Photocure.

Han hadde 2,6 millioner aksjer og en eierandel på 3,72 prosent i nisjebanken 6. januar. Over to måneder senere, 19. mars, satt Spetalen på 1,45 prosent av utestående aksjekapital, litt over en million aksjer, i Pareto Bank.

Ifølge InFront var Spetalens beholdning i underkant av 650.000 aksjer, tilsvarende en eierandel på 0,93 prosent, tirsdag.

Av aksjonærlister oppdatert onsdag hos InFront, går det frem av at Spetalen har solgt rundt 44.200 nye aksjer i Pareto Bank. Hans eierandel er nå på 0,86 prosent med omtrent 602.000 aksjer. De er verdt nesten 15,4 millioner kroner.

Utbytte

Pareto Bank skal holde generalforsamling torsdag. Bankens intensjon er å betale 50 prosent eller mer av årets resultat etter skatt som utbytte, hvis ikke bankens kapitalbehov tilsier noe annet.

Finanstilsynet har i et brev til Finansdepartementet sagt at dagens situasjon er ekstraordinær, og Finanstilsynet vil nå ha stopp i utbytteutbetalinger fra banker og forsikringsforetak.