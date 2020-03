Etter lange forhandlinger ble Kongressen i natt enige om en redningspakke på 2.000 milliarder dollar som skal dempe coronaeffekten på amerikansk økonomi.

Wall Street fikk i går én av sine beste dager noensinne på signaler om at enigheten nærmet seg, og toneangivende Europa-børser følger opp gårsdagens kraftige løft med nye 3-4 prosent hittil i dagens handel.

Hvor lenge varer magien?

«Million dollar-spørsmålet er om denne optimismen vil vare, og hvor lenge. Et stort problem med disse stimulansepakkene er at de er avhengighetsskapende. Jo større stimuli, desto mer krever investorene», skriver senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya hos Swissquote Bank i dagens oppdatering.

Hun mener investorene på dette tidspunktet vet at den amerikanske regjeringen og Kongressen sannsynligvis har nådd taket for hva de kan mobilisere for å snu investorentimentet.

«Donald Trump og Jerome Powell har sannsynligvis ikke mer magi igjen å by på. Derfor kan vi nå forsiktig nærme oss det mest forventede kursfallet i aksjer. Stresset i obligasjonsmarkedene bør også begynne å lette herfra», fortsetter senioranalytikeren.

Følger to ting nøye

For å vurdere hvor godt markedet henter seg inn igjen, vil Swissquote Bank følge nøye med på to ting: aksjekurssvingningene og strømmen av dollar inn i markedene.

«For det første er daglige svingninger på 5-10 prosent negativt, uansett retning. Ti prosent oppgang i aksjekursene er like bekymringsfullt som ti prosent fall. Derfor er en stabilisering av daglige kursbevegelser på rundt 1-3 prosent nødvendig for å gjenopprette investorenes tillit på kort til mellomlang sikt», skriver Ozkardeskaya.

Hun mener nedgangen i dollarkjøp bør være et positivt hint om at fondsinnløsningene avtar og at investorer begynner å ta bunken sin av kontanter tilbake til markedet.

Fortsatt dårlig sikt

Analytikeren minner likevel om at visibiliteten av hva som kan skje i ukene og månedene som kommer fortsatt er veldig lav.

«Med en nesten sikker global resesjon truende i horisonten, vil virusinfiserte makrotall forsure stemningen praktisk talt daglig iallfall ut første halvår. Slik sett var gårsdagens foreløpige PMI-tall (innkjøpssjefsindekser, red. anm.) katastrofale for de fleste økonomier i mars», skriver hun.

Tjenestesektoren, som utgjør en overveldende overvekt i de utviklede økonomiene, har gått på en smell uten sidestykke som en følge av at Europas fire største økonomier mer eller mindre er stengt ned.

«Men på lang sikt har aksjemarkedene alltid hentet seg inn fra de tøffeste sjokkene og kommet sterkere tilbake, ihvertfall i et prisingsperspektiv, etter en finanskrise», trøster analytikeren.