Den kraftige oppgangen fortsetter på Wall Street

Oppgangen tiltar i styrke på Wall Street onsdag kveld.

Ved 19-tiden er Dow Jones opp 4,92 prosent, mens Nasdaq er opp 1,72 prosent.

S&P 500 er opp 3,23 prosent.

Oppgangen skjer til tross for at Dow Jones i går hadde sin beste dag siden 1933 med en oppgang på over 11 prosent.

Den voldsomme oppgangen skjer etter at Det hvite hus og Senatet ble enige om en stimulansepakke på hele 2.000 milliarder dollar, tilsvarende om lag 10 prosent av USAs BNP.

Reiselivsaksjer som Royal Caribbean Cruises og American Airlines stiger henholdsvis 22 og 12 prosent.

Boeing er opp hele 30 prosent.