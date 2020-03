Stimulansepakke prises inn i markedet

Volatiliteten på de amerikanske børsene fortsetter og Wall Street fortsetter oppgangen. To av tre av de toneangivende aksjene steg onsdag.

Dow Jones-indeksen har totalt steget 14 prosent de to siste dagene etter at amerikanske myndigheter kunngjorde sin rekordhøye stimulansepakke til næringslivet. Pakken tilsvarende 2.000 milliarder amerikanske dollar er til å bekjempe de økonomiske konsekvensene av coronaviruset.

Noe av jubelen avtok imidlertid de siste minuttene etter at senator Bernie Sanders truet med å utsette redningspakken dersom ikke bedrifter som får støtte ble pålagt strengere krav.

– Vi vil trolig oppdage at det kommer en kjapp rekyl i markedet de kommende dagene etter å ha opplevd en skarp resesjon. Dersom det ikke er påført for mye skade til arbeidsstyrken og næringslivet etter de siste ukene, kan vi forvente å oppdage at markedet ganske fort vil hente seg inn igjen, skriver det amerikanske nyhetsbyrået CNBC.

– Alt i alt, tror jeg det er nok tegn som peker på at i hvert fall en kortsiktig bunn er blitt nådd. Jeg forventer ikke at aksjemarkedet vil skyte til værs, men jeg tror i hvert fall vi beveger oss mot mer nøytrale nivå nå, sier en analytiker i meglerhuset Saut Strategy.

Det er fortsatt noen investorer som imidlertid tenker at antallet smittetilfeller må forbedres før markedet kan snu for godt, skriver CNBC.

Dow Jones steg 2,39 prosent til 21.187,29 poeng

12 av de 30 aksjene steg.

Vinneren ble flyprodusenten Boeing som steg nesten 24 prosent onsdag.

I tillegg bidro også klesprodusenten Nike med et solid løft på den toneangivende indeksen etter å ha steget over 10 prosent.

Brusprodusenten Coca Cola bidro også til et solid løft, etter å ha steget nesten 6 prosent i løpet av børsdagen.

Wallmart og Wallgreens falt henholdsvis 4,90 prosent og 8,42 prosent.

Nasdaq falt 0,45 prosent til 7.383,30 poeng



Bilprodusenten Tesla steg 7,52 prosent på børs onsdag og fortsatte dermed gårsdagens oppgang etter at bilindustrien ble oppgradert av flere meglerhus.

Til tross for at Nasdaq-indeksen presterte godt onsdag, var det flere av teknologigigantene som endte med kursfall.

Facebook falt 2,12 prosent, mens Amazon krympet 1,84 prosent.

S&P 500 steg 1,15 prosent til 2.474,99 poeng

Også den velkjente S&P 500-indeksen endte onsdagen med kursgevinst.

Her preseterte kruiserederiene spesielt bra. Norwegian Cruise Line Holdings og Royal Carribean steg henholdsvis 22,03 og 21,15 prosent.

Klesgiganten Macy's klatret 15,64 prosent.

VIX, eller fryktindeksen, steg 0,08 prosent til 61,72

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen opp 1,99 prosent til 27,69 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 2,0 prosent til 24,49 dollar per fat.

Den amerikanske 10-åringen holdt seg relativt stabil og falt 0,8 prosent.