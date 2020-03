Bank Norwegian vil droppe utbytte

Styret i Norwegian Finans Holding har i dag vedtatt å foreslå overfor geneneralforsamlingen at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2019, opplyses det i en børsmelding.

Det skjer etter at Finanstilsynet tidligere onsdag ba Finansdepartementet om å fastsette en forskrift som krever at banker og forsikringsforetak inntil videre ikke betaler utbytte med videre for 2019.



- Norwegian Finans Holding konsernet hadde en ren kjernekapitaldekning på 21,2 % og en leverage ratio på 14,5 % pr. 31.12.2019 og har derfor en solid kapitalposisjon. Basert på rådende omstendigheter har styret imidlertid ved en fornyet vurdering besluttet å endre tidligere vedtatt utbytteforslag slik at det ikke foreslås utdeling av utbytte for regnskapsåret 2019, heter det i meldingen.