Valgkomiteen i Aker BP foreslår at Murray Auchincloss velges som nytt styremedlem i to år, ifølge innkallelsen til selskapets generalforsamling.

Bernard Looney ønsker ikke å bli gjenvalgt som styremedlem.

Videre foreslår komiteen at Øyvind Eriksen og Trond Brandsrud gjenvelges som styremedlemmer i to år, samt at Gro Kielland gjenvelges for ett år.

Generalforsamling avholdes 16. april 2020.