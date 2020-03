DNB Markets: Beslutningen må komme ganske raskt

Finansdepartementet meldte sent onsdag at det ikke vil følge forslaget fra Finanstilsynet om å innføre en forskrift for å holde tilbake utbytter fra banker og forsikringsselskap. Departementet sier at de likevel venter at selskapene vil holde utbyttene tilbake inntil støvet fra den pågående krisen har lagt seg.

Analytikerne i DNB Markets venter at de fleste selskapene vil utsette utbyttebeslutningene inntil videre, og at noen også vil kansellere planlagte utbytter.

«I Gjensidige må beslutningen komme ganske raskt, ettersom selskapet har generalforsamling allerede i dag», heter det i en oppdatering fra meglerhuset.

DNB Markets har en hold-anbefaling på Gjensidige, med et kursmål på 200 kroner.

Aksjen stengte onsdag på 173,50 kroner på Oslo Børs, opp 0,5 prosent.